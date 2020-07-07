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Факты / Украина / Общество

В МИД назвали 8 категорий украинцев, которым разрешен въезд в ЕС

Ряд категорий украинских граждан, несмотря на отсутствие Украины в “зеленом” списке, имеют право на пересечение границы со странами Евросоюза.

Такой информацией во время брифинга поделился глава ведомства Дмитрий Кулеба.

— Мы получаем очень много вопросов относительно пересечения границы стран-членов ЕС.

Действительно, пока наше государство не соответствует критериям, установленным дипломатами ЕС, однако из этого запрета есть 8 исключений — 8 категорий граждан, которые могут въезжать на территорию ЕС независимо от списков, — подчеркнул министр.

В МИД назвали 8 категорий украинцев, которым разрешен въезд в ЕС

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Категории граждан, которым разрешен въезд в ЕС:

  • медработники, ученые в медицинской сфере и лица, оказывающие специальную помощь гражданам ЕС;
  • дипломаты, уполномоченные представители международных организаций, сотрудники ряда ведомств, выполняющих служебные обязанности, в частности полиция;
  • пограничники;
  • работники транспортной сферы — перевозчики, водители габаритных грузовиков и прочее;
  • туристы, следующие транзитом;
  • студенты учебных заведений стран ЕС;
  • лица с неотложными причинами поездки (например, срочная операция).

Все граждане в обязательном порядке должны будут иметь при себе справки и документы, подтверждающие статус одной из разрешенных категорий.

Также Дмитрий Кулеба отметил, что обстоятельства въезда в каждую из стран Еврозоны различаются.

Куда могут поехать все украинцы

По состоянию на 7 июля туристы с Украины могут посетить 23 страны мира, однако после выполнение некоторых условий.

Ряд стран требует открытия визы, а некоторые другие страны настаивают на карантинных ограничениях после въезда.

Главной преградой для официального открытия границ ЕС для Украины является динамика распространения коронавируса.

Фото: Dreamstime

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