МИД Украины продолжает вести переговоры с властями других стран, чтобы создать для украинцев больше возможностей для отдыха за границей в 2020 году.

Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— Сначала мы спасали людей, которые застряли за рубежом, а теперь спасаем людей, умирающих от невозможности отдохнуть за границей, создавая им новые возможности поехать искупаться в Адриатическом море или других морях, — отметил Дмитрий Кулеба.

Читайте: Тесты, цены на перелет и жилье: что нужно знать об отдыхе в Черногории

По словам главы министерства, несмотря на желание посетить какую-то страну, украинцы должны помнить о риске заболеть коронавирусом и не подвергать себя лишний раз опасности.

— Хотим, чтобы люди ответственно к этому относились, поскольку речь идет об их здоровье, об их безопасности, о их комфорте. Лучше — не заболеть, не попасть в сложную ситуацию, чем ждать спецоперацию по твоему спасению, — добавил Дмитрий Кулеба.

В то же время МИД договорился с правительствами стран, которые готовы принимать украинцев, о безопасном отдыхе для украинских туристов.

— Правительства принимающих стран обеспечат безопасность отдыха. На практике — это дезинфекция, это соблюдение правил на пляже, в гостинице, в ресторане, — объяснил он.

Кроме того, МИД продолжает работать и со странами ЕС, чтобы те дали разрешение на пересечение границы украинскими туристами.

— Надо отвечать критериям, чтобы попасть в зеленый список ЕС. Здесь нет политики, однако он является ориентиром для членов ЕС. Мы работаем с каждой страной. Там, где мы можем получить какие-то послабления для украинцев, мы их будем получать, — подвел итог глава МИД.

В июле 2020 года пять стран ослабили карантин и открыли границы для украинских туристов.

Сейчас украинцы могут посетить морские курорты Албании, Турции, Хорватии и Египта.

Однако гражданам Украины надо соблюдать правила — находиться в маске и проходить температурный скрининг.