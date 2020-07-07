С 8 июля 2020 года перевозчик FlixBus запускает автобусные рейсы внутри Украины.

Купить билеты можно в кассах или с помощью мобильного приложения.

Маршруты и график:

Киев — Одесса — Затока: из Киева — отправляется в пт, сб и вс в 22.50, в Одессе — в 6.00, в Затоке — в 7.50; из Затоки — отправляется в сб, вс и пн в 19.00, в Одессе — в 20.50, в Киеве — в 4.10;

— отправляется в пт, сб и вс в 22.50, в Одессе — в 6.00, в Затоке — в 7.50; — отправляется в сб, вс и пн в 19.00, в Одессе — в 20.50, в Киеве — в 4.10; Киев — Львов: ездит ежедневно, из Киева — отправляется 7.50, во Львове — в 15.00; со Львова — в 10.00, в Киеве — в 17.00; делает остановки в Житомире и Ровном;

ездит ежедневно, — отправляется 7.50, во Львове — в 15.00; — в 10.00, в Киеве — в 17.00; делает остановки в Житомире и Ровном; Киев — Ужгород: из Киева — отправляется в ср и сб в 7.50, в Ужгороде — в 21.25; из Ужгорода — отправляется в пн и пт в 4.00, в Киеве — в 15.55; делает остановки в Житомире, Новоград-Волынском, Ровном и Львове.

Читайте: FlixBus запустит первый “зеленый” маршрут из Украины: направление и цена

Цены на билеты:

из Киева в Одессу — от 449 грн;

из Киева в Затоку — от 499 грн;

Из Киева во Львов — от 499 грн;

Из Киева в Ужгород — от 599 грн.

С 25 июня 2020 года FlixBus возобновил международные рейсы из Украины в Германию, Польшу, Австрию, Венгрию и Чехию.

Украинцы могут уехать из Киева через Житомир, Ровно, Львов, Ужгород в Краков, Будапешт, Вену.

Кроме того, можно уехать из Одессы через Винницу, Хмельницкий и Тернополь в чешский город Плзень через Прагу.

Источник: FlixBus