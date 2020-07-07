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Факти / Україна

З Києва до Одеси за 449 грн: FlixBus запустив рейси Україною

З 8 липня 2020 року перевізник FlixBus запускає автобусні рейси усередині України.

Купити квитки можна в касах або за допомогою мобільного додатку.

Маршрути та графік:

  • Київ – Одеса – Затока: з Києва – відправляється у пт, сб і нд о 22.50, в Одесі – в 6.00, у Затоці – о 7.50; із Затоки – відправляється у сб, нд та пн о 19.00, в Одесі – о 20.50, у Києві – о 4.10;
  • Київ – Львів: їздить щодня, з Києва – відправляється 7.50, у Львові – о 15.00; зі Львова – о 10.00, в Києві – о 17.00; робить зупинки в Житомирі та Рівному;
  • Київ – Ужгород: з Києва – відправляється у ср і сб о 7.50, в Ужгороді – о 21.25; з Ужгорода – відправляється в пн і пт о 4.00, в Києві – о 15.55; робить зупинки в Житомирі, Новоград-Волинському, Рівному та Львові.

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Ціни на квитки:

  • з Києва до Одеси – від 449 грн;
  • з Києва до Затоки – від 499 грн;
  • з Києва до Львова – від 499 грн;
  • з Києва до Ужгорода – від 599 грн.

З 25 червня 2020 року FlixBus відновив міжнародні рейси з України до Німеччини, Польщі, Австрії, Угорщини і Чехії.

Українці можуть виїхати з Києва через Житомир, Рівне, Львів, Ужгород до Кракова, Будапешта, Віденя.

Крім того, можна виїхати з Одеси через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль до чеського міста Плзень через Прагу.

Джерело: FlixBus

Фото: Dreamstime

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