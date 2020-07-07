Обыски в Крыму: татар хотят выдать за террористов

Правоохранители открыли дело из-за массовое задержание российскими силовиками крымских татар на аннексированом полуострове.

Федеральная служба безопасности Российской Федерации задержала шестерых крымчан.

Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппарова назвала это попыткой выдать крымских татар за террористов.

По ее словам, задержанных крымских татар отправили в “отделение ФСБ” в Симферополе, где предположительно, им объявят подозрение в организации и участии в деятельности террористической организации (ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ).

— Уже 67 крымских татар задержали по этой статье. Если считать новые случаи, то будет 73 граждана Украины. Их всех пытаются выдать за террористов, — написала Джеппарова.

Украинские правоохранители открыли дело по факту проведения незаконных обысков в четырех районах оккупированного полуострова ч. 2 ст. 162 УК Украины (нарушение неприкосновенности жилища).

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Обыски в Крыму

7 июля в 4.15 в Крыму оккупанты ворвались в дома крымских татар с обысками. Обыски прошли в разных районах Крыма, в частности в селах Бахчисарайского и Симферопольского районов.

После аннексии на территории Крымского полуострова часто проходят обыски и задержания журналистов, общественных активистов, в частности активистов крымскотатарского национального движения крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в РФ организации Хизб ут-Тахрир.

Международное сообщество, в частности США и Евросоюз неоднократно призывали Россию прекратить преследование и освободить политических заключенных.

Источник: Emine Dzheppar