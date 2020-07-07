Обшуки у Криму: татар хочуть видати за терористів

Правоохоронці відкрили справу через масове затримання російськими силовиками кримських татар на анексованому півострові.

Федеральна служба безпеки Російської Федерації затримала шістьох кримчан.

Заступник міністра закордонних справ України Еміне Джеппарова назвала це спробою видати кримських татар за терористів.

За її словами, затриманих кримських татар доправили у “відділення ФСБ” в Сімферополі, де ймовірно, їм оголосять підозру в організації та участі в діяльності терористичної організації (ст. 205.5 Кримінального кодексу РФ).

– Вже 67 кримських татар затримані за цією статтею. Якщо рахувати з новими затримками, то буде 73 громадян України. Їх всіх намагаються видати за терористів, – написала Джеппарова.

Українські правоохоронці відкрили справу за фактом проведення незаконних обшуків у чотирьох районах окупованого півострова ч. 2 ст. 162 КК України (порушення недоторканності житла).

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Обшуки в Криму

7 липня о 4.15 в Криму окупанти увірвалися до будинків кримських татар з обшуками. Обшуки відбуваються у різних районах Криму, зокрема в селах Бахчисарайського та Сімферопольського районів.

Після анексії на території Кримського півострова часто проходять обшуки і затримання журналістів, громадських активістів, зокрема активістів кримськотатарського національного руху кримських мусульман, яких підозрюють у зв’язках із забороненою в РФ організацією Хізб ут-Тахрір.

Міжнародне співтовариство, зокрема США та Євросоюз неодноразово закликали Росію припинити переслідування і звільнити політичних ув’язнених.

Джерело: Emine Dzheppar