В Укране утвердят возможность применения кассовых аппаратов в смартфонах на законодательном уровне.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
— Введение программного РРО (регистраторы расчетных операций — Ред.) является важным шагом к детенизации экономики и созданию равных условий ведения бизнеса.
Программное обеспечение “РРО в смартфоне” станет удобным и необременительным функционалом для добросовестных налогоплательщиков, — говорится в заявлении.
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Кроме этого, несколько изменится порядок регистрации РРО и учетных книг с расчетными операциями.
Теперь документы можно будет создавать как в бумажной, так и в электронной форме.
Также в Минфине напомнили, что использование РРО для ФЛП II-IV групп (для отдельных видов бизнеса) станет обязательным с 1 января 2021 года.
Единый социальный взнос для ФЛП
В конце июня в Офисе президента сообщили, как изменится размер ЕСВ для ФЛП уже с начала осени.
Так, 1 сентября планируется повышение минимальной зарплаты в Украине, поэтому размер ЕСВ для физических лиц-предпринимателей однозначно увеличится.
В Офисе президента отметили, что установленного графика повышения ЕСВ пока нет, однако этот процесс затянется до лета 2021 года.