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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

В Україні дозволили впровадження “касових апаратів у смартфоні”

В Украні затвердять можливість застосування касових апаратів у смартфонах на законодавчому рівні.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

– Запровадження програмного РРО (реєстратори розрахункових операцій  – Ред.) є важливим кроком до детінізації економіки та створення рівних умов ведення бізнесу.

Програмне забезпечення “РРО в смартфоні” стане зручним та необтяжливим функціоналом для сумлінних платників податків, – йдеться у заяві.

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Окрім цього, дещо зміниться порядок реєстрації РРО та облікових книг із розрахунковими операціями.

Відтепер документи можна буде створювати як у паперовій, так і в електронній формах.

Також у Мінфіні нагадали, що використання РРО для ФОПів ІІ-IV груп (для окремих видів бізнесу) стане обов’язковим з 1 січня 2021 року.

Єдиний соціальний внесок для ФОПів

Наприкінці червня в Офісі президента повідомили, як зміниться розмір ЄСВ для ФОПів вже з початку осені.

Так, 1 вересня планується підвищення мінімальної зарплати в Україні, тому розмір ЄСВ для фізичних осіб-підприємців однозначно збільшиться.

В Офісі президента зазначили, що встановленого графіку підвищення ЄСВ поки немає, однак цей процес затягнеться до літа 2021 року.

Джерело: Мінфін

Фото: Dreamstime

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