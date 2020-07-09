На въезде в поселок, где живет бывший председатель Национального банка Украины Яков Смолий, разложили погребальные венки и гроб.

Неизвестные также оставили плакаты с надписями: “Смолия ждут суд, тюрьма”, “Смолий лоббирует российский бизнес”, “Путь коррупции — в одну сторону”.

В Нацбанке прокомментировали событие и предположили, что таким образом “заказчики экшена” предупреждают преемника Смолия.

— Вполне вероятно, что эта акция, собственно, для нового председателя и предназначена. Однако цель может быть совсем другой — запугивание, чтобы наоборот был послушным и не делает шагов, которые не нравятся заказчикам этого “экшена”, — говорится в сообщении НБУ в Facebook.

???? Надвечір маємо конкурс – вгадай тему спектаклю по реквізиту. Участь беруть десять з плюсом похоронних вінків, труни,… Опубликовано Національний банк України Среда, 8 июля 2020 г.

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Отставка Смолия

Отставку Смолия Верховная Рада поддержала 3 июля после того, как 1 июля он заявил, что не может работать в Нацбанке из-за “систематического политического давления”, и написал заявление на увольнение.

До назначения нового главы НБУ его обязанности исполняет первый заместитель Екатерина Рожкова.

В Международном валютном фонде и в G7 призвали Киев обеспечить независимость Национального банка при назначении преемника Смолия.