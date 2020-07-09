На в’їзді до селища, де мешкає колишній голова Національного банку України Яків Смолій, розклали поховальні вінки та труну.

Невідомі також залишили плакати з написами: “Смолія чекають суд, в’язниця”, “Смолій лобіює російський бізнес”, “Шлях корупції – в один бік”.

У Нацбанку прокоментували подію та припустили, що таким чином “замовники екшену” попереджають наступника Смолія.

– Цілком ймовірно, що ця акція, власне, для нового голови й призначена. Проте мета може бути зовсім іншою – залякування, щоб навпаки був слухняним та не робив кроків, які не подобаються замовникам цього “екшену”, – йдеться у повідомленні НБУ в Facebook.

???? Надвечір маємо конкурс – вгадай тему спектаклю по реквізиту. Участь беруть десять з плюсом похоронних вінків, труни,… Опубликовано Національний банк України Среда, 8 июля 2020 г.

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Відставка Смолія

Відставку Смолія Верховна Рада підтримала 3 липня після того, як 1 липня він заявив, що не може працювати в Нацбанку через “систематичний політичний тиск”, і написав заяву на звільнення.

До призначення нового голови НБУ його обов’язки виконує перший заступник Катерина Рожкова.

У Міжнародному валютному фонді та у G7 закликали Київ забезпечити незалежність Національного банку під час призначення наступника Смолія.