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Факти / Україна

У селищі, де мешкає Смолій, розклали труну та вінки. НБУ відповів “замовникам екшену”

На в’їзді до селища, де мешкає колишній голова Національного банку України Яків Смолій, розклали поховальні вінки та труну.

Невідомі також залишили плакати з написами: “Смолія чекають суд, в’язниця”, “Смолій лобіює російський бізнес”, “Шлях корупції – в один бік”.

У Нацбанку прокоментували подію та припустили, що таким чином “замовники екшену” попереджають наступника Смолія.

– Цілком ймовірно, що ця акція, власне, для нового голови й призначена. Проте мета може бути зовсім іншою – залякування, щоб навпаки був слухняним та не робив кроків, які не подобаються замовникам цього “екшену”, – йдеться у повідомленні НБУ в Facebook.

???? Надвечір маємо конкурс – вгадай тему спектаклю по реквізиту. Участь беруть десять з плюсом похоронних вінків, труни,…

Опубликовано Національний банк України Среда, 8 июля 2020 г.

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Відставка Смолія

Відставку Смолія Верховна Рада підтримала 3 липня після того, як 1 липня він заявив, що не може працювати в Нацбанку через “систематичний політичний тиск”, і написав заяву на звільнення.

До призначення нового голови НБУ його обов’язки виконує перший заступник Катерина Рожкова.

У Міжнародному валютному фонді та у G7 закликали Київ забезпечити незалежність Національного банку під час призначення наступника Смолія.

Джерело: НБУ

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