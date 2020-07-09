В ЕС считают незаконными обыски и задержания крымских татар Российской Федерацией и обратились к Кремлю с требованием прекратить преследование коренного населения в Крыму.

В заявлении официального представителя Евросоюза по вопросам внешней политики отмечается, что 7 июля семь человек, в основном крымские татары, были арестованы на полуострове за их предполагаемую политическую принадлежность.

Более того, в Европе не признают применение российских законов в Крыму и городе Севастополе, которые находятся на территории Украины, поэтому требуют немедленного освобождения всех незаконно задержанных украинцев.

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— ЕС ожидает, что Россия прекратит давление на крымскотатарское сообщество. Европейский союз неуклонно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, — отмечается в заявлении.

Обыски в Крыму

Рано утром 7 июля российские оккупанты ворвались в дома крымских татар с обысками в селах Бахчисарайского и Симферопольского районов. ФСБ задержала семерых крымчан.

Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппарова назвала это попыткой выдать крымских татар за террористов.

В Украине открыли дело по факту проведения незаконных обысков в четырех районах Крыма по ч. 2 ст. 162 УКУ — Нарушение неприкосновенности жилища.

После аннексии здесь часто проходят обыски и задержания журналистов и активистов крымскотатарского национального движения.

Источник: eeas.europa.eu