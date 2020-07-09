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Факти / Україна / Політика

ЄС вимагає від РФ припинити утиски кримських татар

У ЄС вважають незаконними обшуки і затримання кримських татар Російською Федерацією і звернулися до Кремля з вимогою припинити переслідування корінного населення в Криму.

У заяві офіційного представника Євросоюзу з питань зовнішньої політики відзначається, що 7 липня семеро людей, переважно кримські татари, були арештовані на півострові за їх передбачувану політичну приналежність.

Більш того, в Європі не визнають застосування російських законів в Криму та місті Севастополі, які знаходяться на території України, тому вимагають негайного звільнення всіх незаконно затриманих українців.

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– ЄС очікує, що Росія припинить тиск на кримськотатарську спільноту. Європейський союз неухильно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, – наголошується в заяві.

Обшуки в Криму

Рано вранці 7 липня російські окупанти увірвалися в будинки кримських татар з обшуками в селах Бахчисарайського та Сімферопольського районів. ФСБ затримала сімох кримчан.

Заступник міністра закордонних справ України Еміне Джеппарова назвала це спробою видати кримських татар за терористів.

В Україні відкрили справу за фактом проведення незаконних обшуків в чотирьох районах Криму за ч. 2 ст. 162 ККУ – Порушення недоторканності житла.

Після анексії тут часто проходять обшуки і затримання журналістів та активістів кримськотатарського національного руху.

Джерело: eeas.europa.eu

Фото: Dreamstime

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