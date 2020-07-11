В Крыму заметили, как колонна военной техники ехала в сторону Симферополя

11 июля в оккупированном Крыму заметили колонну российской военной техники, которая направлялась в сторону Симферополя. В колонне ехали в основном военные грузовики с открытым кузовом.

По меньшей мере 40 единиц техники зафиксировали на участке трассы Таврида.

На кабинах многих грузовиков была отметка о перевозке опасных грузов с надписью тосол яд. Все российские грузовики, судя по номерным знакам, прибыли в Крым из одного региона.

Также, кроме грузовиков, на подъездах в Симферополь заметили четыре военных бронетранспортера с большим количеством различных грузов, еще один БТР тащили на буксире.

Читайте: В РФ прокомментировали возможное наступление на Херсонскую область

ВМС Украины готовятся к наступлению

Украинский флот готов отразить атаку врага на Херсонскую область, если это потребуется. Об этом заявил командующий ВМС ВС Украины Алексей Неижпапа.

В Украине появились действенные инструменты — комплексы Нептун, чьи ракеты могут долететь до базы Черноморского флота в РФ. Поэтому силы ВМС готовы к наступлению на Крым.

Отныне Украина будет усиливать свои позиции на море, заявил Неижпапа.