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Факты / Україна / Общество

В Крыму заметили, как колонна военной техники ехала в сторону Симферополя

11 июля в оккупированном Крыму заметили колонну российской военной техники, которая направлялась в сторону Симферополя. В колонне ехали в основном военные грузовики с открытым кузовом.

По меньшей мере 40 единиц техники зафиксировали на участке трассы Таврида.

На кабинах многих грузовиков была отметка о перевозке опасных грузов с надписью тосол яд. Все российские грузовики, судя по номерным знакам, прибыли в Крым из одного региона.

Также, кроме грузовиков, на подъездах в Симферополь заметили четыре военных бронетранспортера с большим количеством различных грузов, еще один БТР тащили на буксире.

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ВМС Украины готовятся к наступлению

Украинский флот готов отразить атаку врага на Херсонскую область, если это потребуется. Об этом заявил командующий ВМС ВС Украины Алексей Неижпапа.

В Украине появились действенные инструменты — комплексы Нептун, чьи ракеты могут долететь до базы Черноморского флота в РФ. Поэтому силы ВМС готовы к наступлению на Крым.

Отныне Украина будет усиливать свои позиции на море, заявил Неижпапа.

Источник: Крым. Реалии

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