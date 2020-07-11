У Криму помітили, як колона військової техніки рухалася в бік Сімферополя

11 липня в окупованому Криму помітили колону російської військової техніки, яка прямувала у бік Сімферополя. У колоні їхали здебільшого військові вантажівки з відкритим кузовом.

Щонайменше 40 одиниць техніки зафіксували на ділянці траси Таврида.

На кабінах багатьох вантажівок була позначка про перевезення небезпечних вантажів з написом тосол отрута. Усі російські вантажівки, судячи з номерних знаків, прибули в Крим з одного регіону.

Також, крім вантажівок, на під’їздах до Сімферополя помітили чотири військові бронетранспортери з великою кількістю різних вантажів, ще один БТР тягли на буксирі.

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ВМС України готуються до наступу

Український флот готовий відбити атаку ворога на Херсонську область, якщо це буде потрібно. Про це заявив командувач ВМС ЗС України Олексій Неїжпапа.

В Україні з’явились дієві інструменти – комплекси Нептун, чиї ракети можуть долетіти до баз Чорноморського флоту у РФ. Тому сили ВМС готові до наступу на Крим.

Відтепер Україна посилюватиме свої позиції на морі, заявив Неїжпапа.