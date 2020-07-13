Региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании 13 июля решила частично ослабить карантин во Львовской области.

Основание — по данным Минздрава, в частности показателями для ослабления противоэпидемических мероприятий, область перестала быть регионом из значительным распространением коронавируса.

Что разрешили:

открыть культурные учреждения (библиотеки, музеи, кроме театров и кинотеатров) с наполненностью до 50% мест для сидения;

возобновить работу дошкольных учебных заведений и инклюзивно-ресурсных центров.

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В то же время комиссия установила работу развлекательных заведений (ночных клубов) и заведений общественного питания с 7.00 до 23.00.

По состоянию на 13 июля коронавирус во Львовской области подтвердили у 7 107 человек, 104 — за последние сутки.

Умерли с начала эпидемии 186 больных, а выздоровели — 1 113.

С 7 июля во Львовской области в рамках ослабления карантина открыли гостиницы, заведения общественного питания, физической культуры и спорта, спортзалы и фитнес-центры при условии соблюдения противоэпидемических мер.

Также разрешили проведение богослужений в церквях с участием более одного человека на 5 кв. м площади.

Источник: Лівівська ОДА