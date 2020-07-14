Липень, 13, 2020 в 23:56

Регіональна комісія з питань ТЕБ та НС на позачерговому засіданні 13 липня вирішила частково послабити карантинні обмеження у Львівській області.

Підстава – за даними МОЗ, зокрема показниками для послаблення протиепідемічних заходів, область перестала бути регіоном із значним поширенням коронавірусу.

Що дозволили:

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відкрити культурні установи (бібліотеки, музеї, окрім театрів і кінотеатрів) з наповненістю до 50% місць для сидіння;

відновити роботу дошкільних навчальних закладів та інклюзивно-ресурсних центрів.

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Водночас комісія встановила роботу розважальних закладів (нічних клубів) та закладів громадського харчування з 7.00 до 23.00.

Станом на 13 липня коронавірус у Львівській області підтвердили у 7 107 людей, 104 – за останню добу.

Померли з початку епідемії 186 хворих, а одужали – 1 113.

З 7 липня у Львівській області в рамках послаблення карантину відкрили готелі, заклади громадського харчування, фізичної культури і спорту, спортзали і фітнес-центри за умови дотримання протиепідемічних заходів.

Також дозволили проведення богослужінь у церквах за участю більше однієї людини на 5 кв. м площі.

Джерело: Лівівська ОДА