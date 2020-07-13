Офицер Тарас Матвиив получил посмертно звание Героя Украины от Владимира Зеленского

Звание Героя Украины посмертно присвоили офицеру Тарасу Матвииву из 24-й бригады им. Короля Данила.

Он на прошлой неделе погиб на Донбассе, говорится в сообщении на сайте президента Владимира Зеленского.

Читайте: Бои на Донбассе не утихают: погиб украинский военный

— Тарас Матвиив на фронте с начала войны. Был волонтером и добровольцем, а в 2019 году начал службу в рядах ВСУ. Во время вражеского обстрела 31-летний Тарас спас двух своих побратимов, помог им добраться в безопасное место. К сожалению, сам погиб от вражеской мины. Именно благодаря таким людям Украина выстоит и победит, — подчеркнул Зеленский.

Похороны погибшего состоится 15 июля.

Тарас Матвиив — младший лейтенант, командир взвода 24-й отдельной механизированной бригады им. Короля Даниила.

Родился 18 февраля 1989 года на Волыни. Проживал в городе Жидачов Львовской области. В 2011-м окончил факультет журналистики ЛНУ им. Ивана Франко, работал журналистом.

В 2015 году отправился добровольцем на фронт. В 2018 году поступил на курсы лидерства Национальной академии Сухопутных войск им. Петра Сагайдачного. После их окончания был направлен до королевских пехотинцев.

Погибли двое военных

13 июля на Донбассе погибли двое военных Вооруженных сил Украины.

Один боец ​​погиб от обстрела позиции вблизи Славного. Второй ​​подорвался на мине во Зайцевым.

За минувшие сутки боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня.