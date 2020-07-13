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Факты / Україна

На Донбассе погибли двое военных

13 июля на Донбассе погибли двое военных Вооруженных сил Украины.

Боевики обстреляли позиции украинских военных вблизи Славного из стрелкового оружия и гранатометов различных систем.

Во время обстрела один военных погиб.

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Второй трагический случай произошел вблизи Зайцево. Во время выполнения боевого задания военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Он получил несовместимое с жизнью ранение.

Сутки на Донбассе 12 июля

За минувшие сутки боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня.

Вследствие обстрелов пять военнослужащих ООС получили ранения, еще один воин — боевое травмирования.

Вооруженные формирования РФ обстреляли жилые дома в Авдеевке из артиллерийских систем и минометов. Жертв и раненых среди гражданского населения нет.

По данным разведки, 12 июля военные уничтожили трех боевиков и минимум восемь ранили.

Источник: Штаб ООС

Фото: Dreamstime

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