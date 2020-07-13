Офіцер Тарас Матвіїв отримав посмертно звання Героя України від Володимира Зеленського

Звання Героя України посмертно присвоїли офіцеру Тарасу Матвіїву з 24-ї бригади ім. Короля Данила.

Він минулого тижня загинув на Донбасі, йдеться в повідомленні на сайті президента.

Читайте: Бої на Донбасі не вщухають: загинув український військовий

– Тарас Матвіїв на фронті з початку війни. Був волонтером і добровольцем, а у 2019 році почав службу в лавах ЗСУ. Під час ворожого обстрілу 31-річний Тарас врятував двох своїх побратимів, допоміг їм дістатися в безпечне місце. На жаль, сам загинув від ворожої міни. Саме завдяки таким людям Україна вистоїть і переможе, – підкреслив Зеленський.

Похорон загиблого відбудеться 15 липня.

Тарас Матвіїв – молодший лейтенант, командир взводу 24-ї окремої механізованої бригади ім. Короля Данила.

Народився 18 лютого 1989 року на Волині. Проживав у місті Жидачів на Львівщині. У 2011-му закінчив факультет журналістики ЛНУ ім. Івана Франка, працював журналістом.

У 2015 році відправився добровольцем на фронт. У 2018 р. вступив на курси лідерства Національної академії Сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного. Після закінчення його направили до королівських піхотинців.

Загинули двоє військових

13 липня на Донбасі загинули двоє військових Збройних сил України.

Один боєць загинув від обстрілу позиції поблизу Славного. Другий боєць підірвався на міні під Зайцевим.

За минулу добу бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню.