Каждый украинец из своего кармана платит за зеленый тариф — Арахамия

Зеленые тарифы для электроэнергии становятся угрозой для национальной безопасности. Украинцы оплачивают их из собственных карманов.

Об этом заявил председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия в студии Свободы слова на ICTV.

— Зеленые тарифы были приняты еще во времена Януковича, а затем постепенно все туда вкладывали, включая больших институциональных инвесторов из Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. И все называют себя инвесторами, — сказал он.

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Себестоимость солнечных панелей каждые три года почти вдвое уменьшается, но тариф остается тот же.

— Покупаете солнечные панели в Китае, устанавливаете их где-то в поле, подключаетесь к сети и каждый украинец из своего кармана платит вам повышенный тариф, потому что это зеленая энергетика, — заявил он.

Арахамия видит выход в радикальном снижении зеленых тарифов. Если это не сделать, Украина потеряет энергетический сектор экономики.

— Сейчас много лобби — ДТЭК, очень много контролирует солнечной энергии. Есть ветровая генерация, в которые инвестировали крупные международные компании. И конечно, они сейчас тормозят этот процесс и пугают международными судами. Мне кажется, что здесь надо проявлять волю и никто, кроме парламента ее не может проявить. Нам надо объединиться на этой платформе и просто решить этот вопрос. Потому что каждый украинец из своего кармана платит повышенный тариф, — сказал Арахамия.

Тарифы на электроэнергию

В Украине одни из самых высоких тарифов на зеленую энергетику, давно пора радикально снижать тарифы в целом. Промышленные потребители и домохозяйства не должны субсидировать олигархов из своего кармана.

В то же время, вместо того, чтобы серьезно решать проблему с чрезмерно высоким зеленым тарифом и тарифами на электроэнергию в целом, через которые государство открыто грабит потребителей, правительство предлагает лишь немного уменьшить его размер — на 10%, то есть до 3,80 грн/кВт-час.

СБУ обратилась в Раду из-за зеленой энергетики

Служба безопасности Украины просит Верховную Раду ввести модель проведения зеленых аукционов. Это позволит исправить баланс в объединенной энергосистеме Украины из-за большого количества производителей зеленой энергетики.

За год их доля выросла в 2 раза, что привело к значительному увеличению расходов на выплату производителям по зеленому тарифу.

Неконтролируемое развитие возобновляемой энергии при отсутствии регулирующих мощностей приводит к дисбалансу объединенной энергосистемы.