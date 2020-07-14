Кожен українець із своєї кишені сплачує зелений тариф – Арахамія

Зелені тарифи для електроенергії стають загрозою для національної безпеки. Українці оплачують їх з власних кишень.

Про це заявив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія у студії Свободи слова на ICTV.

– Зелені тарифи були прийняті ще за часів Януковича, а потім поступово всі туди вкладали включно з великими інституціональними інвесторами з Світового банку та Європейського банку реконструкції та розвитку. І всі називають себе інвесторами, – сказав він.

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Собівартість сонячних панелей кожні три роки майже вдвічі зменшується, але тариф залишається той же.

– Купуєте сонячні панелі в Китаї, встановлюєте їх десь в полі, підключаєтесь до мережі і кожен українець зі своєї кишені сплачує вам підвищений тариф, тому що це зелена енергетика, – заявив він.

Арахамія бачить вихід у радикальному зниженні зелених тарифів. Якщо це не зробити, Україна втратить енергетичний сектор економіки.

– Нині є багато лобі – ДТЕК, який дуже багато контролює сонячної енергії, і є вітрова генерація, в які повкладалися великі міжнародні компанії. І звичайно вони зараз гальмують цей процес і лякають міжнародними судами. Мені здається, що тут треба проявляти волю і ніхто, крім парламенту її не може проявити. Нам треба об’єднатися на цій платформі і просто врешті вирішити це питання. Бо кожен українець з своєї кишені сплачує підвищений тариф, – сказав Арахамія.

Тарифи на електроенергію

В Україні одні з найвищих тарифів на зелену енергетику, які давно пора радикально знижувати. Промислові споживачі і домогосподарства не повинні субсидіювати олігархів зі своєї кишені.

Водночас, замість того, щоб серйозно вирішувати проблему з надмірно високим зеленим тарифом і тарифами на електроенергію в цілому, через які держава відкрито грабує споживачів, уряд пропонує лише трохи зменшити його розмір – на 10%, тобто до 3,80 грн/кВт-год.

СБУ звернулася до Ради через зелену енергетику

Служба безпеки України просить Верховну Раду запровадити модель проведення зелених аукціонів. Це дасть змогу виправити баланс в об’єднаній енергосистемі України через велику кількість виробників зеленої енергетики.

За рік їх частка зросла у 2 рази, що призвело до значного збільшення витрат на виплату виробникам за зеленим тарифом.

Неконтрольований розвиток відновлюваної енергії за відсутності регулюючих потужностей призводить до дисбалансу об’єднаної енергосистеми.