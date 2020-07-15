На Волыни решили ослабить карантин несмотря на запрет Министерства здравоохранения.
Волынская область вошла в список регионов, которым нельзя ослаблять карантин из-за негативной динамики роста новых случаев инфицирования.
В области разрешили междугородное и пригородное пассажирское сообщение, а также работу детских садов.
Ночным клубам, кинотеатрам и заведениям общественного питания позволили работать с 7.00 до 23.00.
Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19
Главный санитарный врач области заявил, что в течение последней недели в регионе снижается количество заболеваемости.
По его словам, динамика приобрела устойчивую тенденции к снижению и по состоянию на 15 июля составляет -22,6 % при необходимом показателе не более +10 %.
Количество новых случаев за семь дней уменьшилось на 30%.
Средний показатель заболеваемости в области снизился до 28,3 на 100 тыс. населения.
— Следовательно, по представлению главного санитарного врача области, учитывая эпидситуации и постановление КМУ №588 от 8 июля 2020 года, члены комиссии проголосовали за некоторые смягчения карантинных норм, – говорится в сообщении.
Карантин в Волынской области
3 июля в Волынской области усилили карантин.
Усиление ограничительных мер касалось массового отдыха людей, в частности у водоемов.
В Шацком районе прекратили регулярные и нерегулярные межгородские и межобластные пассажирские перевозки.
Источник: Волынская ОГА