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Факты / Украина

На Волыни ослабили карантин вопреки рекомендациям Минздрава

На Волыни решили ослабить карантин несмотря на запрет Министерства здравоохранения.

Волынская область вошла в список регионов, которым нельзя ослаблять карантин из-за негативной динамики роста новых случаев инфицирования.

В области разрешили междугородное и пригородное пассажирское сообщение, а также работу детских садов.

Ночным клубам, кинотеатрам и заведениям общественного питания позволили работать с 7.00 до 23.00.

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Главный санитарный врач области заявил, что в течение последней недели в регионе снижается количество заболеваемости.

По его словам, динамика приобрела устойчивую тенденции к снижению и по состоянию на 15 июля составляет -22,6 % при необходимом показателе не более +10 %.

Количество новых случаев за семь дней уменьшилось на 30%.

Средний показатель заболеваемости в области снизился до 28,3 на 100 тыс. населения.

— Следовательно, по представлению главного санитарного врача области, учитывая эпидситуации и постановление КМУ №588 от 8 июля 2020 года, члены комиссии проголосовали за некоторые смягчения карантинных норм, – говорится в сообщении.

Карантин в Волынской области

3 июля в Волынской области усилили карантин.

Усиление ограничительных мер касалось массового отдыха людей, в частности у водоемов.

В Шацком районе прекратили регулярные и нерегулярные межгородские и межобластные пассажирские перевозки.

Источник: Волынская ОГА

Фото: Dreamstime

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