На Волині вирішили послабити карантин попри заборону Міністерства охорони здоров’я.
Волинська область увійшла до списку регіонів, яким не можна послаблювати карантин через негативну динаміку зростання нових випадків інфікування.
В області дозволили міжміське та приміське пасажирське сполучення, а також роботу дитячих садків.
Нічним клубам, кінотеатрам і закладам громадського харчування дозволили працювати з 7.00 до 23.00.
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Головний санітарний лікар області заявив, що протягом останнього тижня в регіоні знижується кількість захворюваності.
За його словами, динаміка набула стійкої тенденції до зниження і станом на 15 липня становить -22,6% при необхідному показнику не більше +10 %.
Кількість нових випадків за сім днів зменшилася на 30%.
Середній показник захворюваності в області знизився до 28,3 на 100 тис. населення.
– Відтак, за поданням головного санітарного лікаря області, враховуючи епідситуації та постанову КМУ №588 від 8 липня 2020 року, члени комісії проголосували за деякі пом’якшення карантинних норм, – йдеться у повідомленні.
Карантин у Волинській області
3 липня у Волинській області посилили карантин.
Посилення обмежувальних заходів стосувалося масового відпочинку людей, зокрема біля водойм.
У Шацькому районі припинили регулярні та нерегулярні міжміські та міжобласні Пасажирські перевезення.
Джерело: Волинська ОДА