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Факти / Україна

На Волині послабили карантин всупереч рекомендаціям МОЗ

На Волині вирішили послабити карантин попри заборону Міністерства охорони здоров’я.

Волинська область увійшла до списку регіонів, яким не можна послаблювати карантин через негативну динаміку зростання нових випадків інфікування.

В області дозволили міжміське та приміське пасажирське сполучення, а також роботу дитячих садків.

Нічним клубам, кінотеатрам і закладам громадського харчування дозволили працювати з 7.00 до 23.00.

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Головний санітарний лікар області заявив, що протягом останнього тижня в регіоні знижується кількість захворюваності.

За його словами, динаміка набула стійкої тенденції до зниження і станом на 15 липня становить -22,6% при необхідному показнику не більше +10 %.

Кількість нових випадків за сім днів зменшилася на 30%.

Середній показник захворюваності в області знизився до 28,3 на 100 тис. населення.

– Відтак, за поданням головного санітарного лікаря області, враховуючи епідситуації та постанову КМУ №588 від 8 липня 2020 року, члени комісії проголосували за деякі пом’якшення карантинних норм, – йдеться у повідомленні.

Карантин у Волинській області

3 липня у Волинській області посилили карантин.

Посилення обмежувальних заходів стосувалося масового відпочинку людей, зокрема біля водойм.

У Шацькому районі припинили регулярні та нерегулярні міжміські та міжобласні Пасажирські перевезення.

Джерело: Волинська ОДА

Фото: Dreamstime

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