Деятельность одной секты журналисты исследовали несколько месяцев, какие религиозные организации существуют в Украине и в чем их опасность – читайте в материале.

Религиозные сектанты одним обещают панацею от всех болезней, другим – предсказывают успех в карьере или бизнесе, а некоторых – заманивают рассказами о Боге.

Но за все нужно платить. И в сектах цена за это слишком высока.

Бывший сектант рассказал, что считал себя избранным и был активным членом религиозной секты, которую в Ровно называют кругом слушателей. Для него все началось в 2013 году со знакомства с Петром Опанасюк.

Уже вскоре вся его семья вместе с тремя детьми и шага не делала без ведома нового знакомого. Сначала это выглядело бы исторический кружок. И когда посетителей прибавилось, основной темой встреч стала религия.

– Мы ему задавали вопрос, кто мы такие? Он сказал, что мы круг слушателей, со временем он дал информацию, что он Пятый Начак, сын отца Господа, или четвертая реинкарнация Иисуса Христа, – рассказывает мужчина.

После нескольких лет в “кругу слушателей” Наталья и Анатолий незаметно потеряли почти все свое имущество – бизнес, дома и земельные участки. И самое ужасное даже семью.

В Ровно одна из женщин настолько поверила в божественность руководителя секты и его способность лечить, что, несмотря на болезнь, отказалась от помощи медиков и умерла в страшных мучениях.

А после смерти на ее имущество посягнули те, кто обещал вылечить.

Но некоторые потеряли не только имущество, а жизнь. Против “пастора” возбудили уголовное дело уже вскоре расследование обещают закончить и Опанасюк, возможно, все-таки окажется на скамье подсудимых.

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Тем более, что к этой роли ему не привыкать. В 1998 году Костопольский районный суд признал мужчину виновным в мошенничестве и подделке документов – тогда он получил два года тюрьмы, но отделался лишь испытательным сроком.

Ранее Факты ICTV писали о самых известных примерах религиозных организаций.