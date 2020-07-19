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Факти / Україна

Програмують і обкрадають людей: у Раді взялися за боротьбу з сектами

У Верховній Раді розробляють законопроект щодо протидії діяльності деструктивних релігійних організацій, так званих сект.

Про це повідомила голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

У комітеті вважають, що настав час врегулювати діяльність фінансових установ, які під виглядом релігійних організації обкрадають українців, які опинилися у біді.

Часто секти працюють з “чорними нотаріусами”, додала Третьякова.

Такі організації використовують “цілу систему з нейролінгвістичним програмуванням”, пояснила голова комітету.

– Програмуванням починають робити усе, щоб людина в цю організацію принесла кошти. Потрібно, щоб ми їм протидіяли, – сказала Третьякова.

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Що таке деструктивна релігійна організація

Творці деструктивних релігійний організацій методом розумових маніпуляцій, грубо кажучи, “промиваючи  мізки”, нав’язують людям авторитарну ідеологію, щоб заволодіти їхнім майном.

Организатори секти намагаються зробити завербовану групу людей замкнутою та відокремленою від соціуму.

Так, наприклад, організатор секти Коло слухачів у Рівному Петро Опанасюк, якого вже засуджували за шахрайство, запевняв прихильників, що він четверта реінкарнація Ісуса Христа, і в “судний день” врятується тільки той, хто повірить в нього як у Месію.

Джерело: Громадське

Фото: Dreamstime

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