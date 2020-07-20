20 липня президент України Володимир Зеленський представив нового главу Нацбанку Кирила Шевченка. Під час представлення керівник НБУ назвав пріоритети у роботі банку, а президент озвучив, чого очікує від нової людини на цій посаді.
Представлення пройшло 20 липня у Києві.
Головні тези нового глави Нацбанку Кирила Шевченка
- НБУ повинен зберегти політику зниження облікової ставки, це створить дешевші кредити для споживачів.
- Нацбанк має обмежити використання цінних паперів банками для стимулювання кредитування.
- Одним із пріоритетів банку залишається макроекономічна стабільність фінансового сектору.
Читайте: Кирило Шевченко – біографія глави НБУ
Водночас Володимир Зеленський озвучив свої очікування від нового глави Нацбанку. За його словами, він повинен діяти лише заради інтересів України.
– Ви повинні діяти незалежно, заради інтересів України, економічної стабільності і благополуччя наших громадян, – сказав Володимир Зеленський.
Крім того, Зеленський підкреслив про необхідність співпраці України з МВФ та Світовим банком.
Призначення Кирила Шевченка головою НБУ
Після звільнення Якова Смолія з посади глави Нацбанку новий керівником структури став Кирило Шевченко.
Його кандидатуру висунув президент України Володимир Зеленський. Верховна Рада 332 голосами підтримала цю кадрову ініціативу.
Шевченко раніше працював топ-менеджером Укргазбанку і очолював Державну іпотечну установу Кабміну України.
У МВФ позитивно відреагували на призначення нового глави НБУ і побажали йому успіхів.