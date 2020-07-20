20 липня президент України Володимир Зеленський представив нового главу Нацбанку Кирила Шевченка. Під час представлення керівник НБУ назвав пріоритети у роботі банку, а президент озвучив, чого очікує від нової людини на цій посаді.

Представлення пройшло 20 липня у Києві.

Головні тези нового глави Нацбанку Кирила Шевченка

НБУ повинен зберегти політику зниження облікової ставки, це створить дешевші кредити для споживачів.

Нацбанк має обмежити використання цінних паперів банками для стимулювання кредитування.

Одним із пріоритетів банку залишається макроекономічна стабільність фінансового сектору.

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Водночас Володимир Зеленський озвучив свої очікування від нового глави Нацбанку. За його словами, він повинен діяти лише заради інтересів України.

– Ви повинні діяти незалежно, заради інтересів України, економічної стабільності і благополуччя наших громадян, – сказав Володимир Зеленський.

Крім того, Зеленський підкреслив про необхідність співпраці України з МВФ та Світовим банком.

Призначення Кирила Шевченка головою НБУ

Після звільнення Якова Смолія з посади глави Нацбанку новий керівником структури став Кирило Шевченко.

Його кандидатуру висунув президент України Володимир Зеленський. Верховна Рада 332 голосами підтримала цю кадрову ініціативу.

Шевченко раніше працював топ-менеджером Укргазбанку і очолював Державну іпотечну установу Кабміну України.

У МВФ позитивно відреагували на призначення нового глави НБУ і побажали йому успіхів.