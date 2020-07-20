Береговые ракетные комплексы Нептун прошли все испытания. В 2021 году будут поставлены на вооружение Военно-морских сил Украины.

Следующий этап развития комплекса Нептун — это установка ракет на корабли, сообщил командующий ВМСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Согласно стратегии развития ВМСУ, первым этапом является прикрытие береговой линии и контроль побережья. Для этого будут закупать боевые корабли и береговые ракетные комплексы.

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— Следующим этапом мы должны приобрести способности в средней морской зоне. Там уже будет другой комплект кораблей, который будет на вооружении ракетный комплекс, — отметил он.

В ВМС острая нехватка противоминных тральщиков, поэтому ими также займутся в ближайшее время.

На третьем этапе стратегии ВМС — это контроль дальней морской зоны и совместные операции с НАТО.

Что за комплексы Нептун

Противокорабельный ракетный комплекс Нептун — разработка украинских конструкторов из Днепра. Разработка началась в 2014 году, после агрессии РФ в Крыму и на Донбассе.

Предназначены для контроля территориальных вод и инфраструктуры побережья.

Ракетный комплекс способен уничтожать боевые корабли класса крейсер, эсминец, фрегат или корвет. Ракеты могут поражать цели в сложных метеорологических условиях.