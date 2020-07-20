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Факти / Україна

Випробування Нептуна завершено. Коли він з’явиться на озброєнні ВМС України

Берегові ракетні комплекси Нептун пройшли всі випробування. У 2021 році будуть поставлені на озброєння Військово-морських сил України.

Наступний етап розвитку комплексу Нептун – це установка ракет на кораблі, повідомив командувач ВМСУ контр-адмірал Олексій Неїжпапа.

Відповідно до стратегії розвитку ВМСУ, першим етапом є прикриття берегової лінії та контроль узбережжя. Для цього закуплятимуть бойові кораблі і укомплектовуватимуть берегові ракетні комплекси.

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– Наступним етапом ми повинні придбати здатності в середній морській зоні. Там вже буде інший комплект кораблів, який матиме на озброєнні ракетний комплекс, – зазначив він.

У ВМС гостра нестача протимінних тральщиків, тому ними також займуться найближчим часом.

На третьому етапі стратегії ВМС  – це контроль далекої морської зони та спільні операції з НАТО.

Що за комплекси Нептун

Протикорабельний ракетний комплекс Нептун – розробка українських конструкторів із Дніпра. Розробка розпочалась у 2014 році, після агресії РФ у Криму та на Донбасі.

Призначені для контролю територіальних вод та інфраструктури узбережжя.

Ракетний комплекс здатний знищувати бойові кораблі класів крейсер, есмінець, фрегат і корвет. Ракети можуть вражати цілі в складних метеорологічних умовах.

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