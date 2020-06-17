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Факты / Украина / Общество

Управляемые и не заметные: под Одессой прошли испытания ракетного комплекса Нептун

В Одесской области на полигоне Алибей Вооруженные силы Украины провели успешные испытания ракетного комплекса Р-360 Нептун.

Вооружение призвано противостоять российской агрессии в водах Черного и Азовского морей.

Во время испытаний комплекса крылатых ракет наземного базирования военные отрабатывали стрельбу боевой части.

Комплекс предназначен для поражения целого ряда кораблей: крейсеров, эсминцев, фрегатов, корветов, танкодесантных. Также особенностью комплекса является то, что он может отрабатывать наземные цели.

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Более того, комплекс может работать при сложных метеорологических условиях, в любое время суток, а также при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника.

В ВСУ убеждают, что ракеты комплекса Нептун — это перспективная разработка, серийное производство которой станет весомым рычагом сдерживания врага.

— Кроме того, эти ракеты являются современным видом вооружения, они управляемые и практически незаметны для вражеских радаров, — добавили в Генштабе ВСУ.

  • Р-360 Нептун
  • Р-360 Нептун
  • Р-360 Нептун
  • Р-360 Нептун
  • Р-360 Нептун
  • Р-360 Нептун
  • Р-360 Нептун
  • Р-360 Нептун
  • Р-360 Нептун
  • Р-360 Нептун
  • Р-360 Нептун
  • Р-360 Нептун
Управляемые и не заметные: под Одессой прошли испытания ракетного комплекса Нептун / 6 фотографий

Военные учения в Украине

В конце лета — начале осени Командование объединенных сил проведет масштабные учения.

После этих учений Командование объединенных сил сможет полностью осуществлять управление соответствующими группировками войск в ситуации, когда Украина будет нуждаться в защите во время вторжения врага или любых других локальных конфликтов.

Фото: Владимир Виват (Інформагентство АрміяInform)

Источник: Генштаб ВСУ

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