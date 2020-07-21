Епопея з призначенням нового голови Нацбанку в Україні досить швидко добігла кінця. Відставка Якова Смолія була гучною. В першу чергу, через його заяви про політичний тиск. А ось вибір наступника навпаки пройшов без зайвого шуму.

Регулятор очолив Кирило Шевченко, який до цього керував державним Укргазбанком. Чого ж чекати від нього на новій посаді?

Чиїх будете?

Цілий рік президентства Володимира Зеленського Нацбанком керував Яків Смолій – очільник, який дістався йому ще від попередника Петра Порошенка. Якщо говорити про те, що регулятор повинен зберігати незалежність від виконавчої влади – то така ситуація цілком нормальна. Більше того, так повинно бути – Нацбанк не має залежати від зміни політиків. Але для України це було дуже незвично. За нашою традицією – у кожного президента завжди є свій глава Нацбанку.

— При кожному новому президенті України змінювався керівник Нацбанку. Так, що зміни були неминучі. Смолій – член команди Валерії Гонтаревої, а значить і Петра Порошенка. Заміна такого глави Нацбанку це насправді відлуння політичних ігор, які до сих пір тривають між командами Порошенка і Зеленського, – говорить політолог Володимир Фесенко.

Але обставив свій відхід Смолій дуже голосно. Звільнення за власним бажанням він мотивував системним політичним тиском. Нібито на зустрічах у вищих ешелонах влади від нього постійно вимагали послабити гривню і запустити друкарський верстат, під Нацбанком збирали мітинги, навіть додому труни і вінки привозили.

Такі гучні заяви – це порада політичних патронів, які нині перебувають в опозиції, або особиста ініціатива Смолія – ​​питання не дуже важливе. Важливіше те, що такий фон відставки відразу насторожив, як західних кредиторів, так і українське суспільство.

Список можливих кандидатів на посаду голови НБУ, обговорюваний в пресі, був дуже довгим. Кого тільки не сватали в керівники регулятора – і екс-міністра економіки Тимофія Милованова, і голову парламентського комітету з питань фінансів Данила Гетьманцева, і керівника ради НБУ Богдана Данилишина, і навіть відомих на Заході економістів Сергія Гурієва і Юрія Городниченко.

Але це, швидше за все, була димова завіса, жодного справжнього кастингу не було. Джерела Фактів ICTV кажуть, що Шевченко від початку був головним фаворитом.

Експерти називають його фігурою рівновіддаленою від усіх груп впливу, а головне зрозумілою і Офісу президента, і МВФ.

— З усіх кандидатур, які були в тому шорт-лісті, це максимально рівновіддалена кандидатура від різних груп впливу. Він досить досвідчена людина, людина з певним бекграундом, професіонал, – зазначає політолог Ігор Рейтерович.

Шевченко – дійсно банкір зі стажем. Не чужий він і вітчизняній політиці – був радником Юлії Тимошенко, під час її перебування прем’єром, тобто знайомий з апаратною грою. Його роботу в Укргазбанку прийнято вважати історією успіху. Після його приходу банк переорієнтувався на кредитування об’єктів альтернативної енергетики і приєднався до мережі зелених банків Green Banking Network. Крім того, Укргазбанк – один з небагатьох банків на ринку, який за попередні кілька років більш ніж удвічі наростив портфель позик.

Чи можна буде вважати Шевченка незалежним головою НБУ? Покажуть його справи. Експерти, в думках розходяться.

— Нині, звичайно, він більше пропрезидентський, роль Зеленського тут є визначальною. Захід на це відреагував спокійно, але Захід дивитиметься за його кроками, – зазначає Рейтерович.

— Шевченко – нейтральна кандидатура, саме ця нейтральність дає передумови для збереження хоча б відносної незалежності НБУ, – вважає Фесенко.

А ось фінансовий аналітик Сергій Фурса впевнений, що про незалежність Нацбанку тепер точно можна буде забути:

— У чому основна проблема з Кирилом Шевченком? Питання не особисто в ньому. Це не питання персоналій. Головне те, що він, очевидно, буде залежним кандидатом. А отже, політика НБУ зміниться. Бажання Офісу президента будуть у пріоритеті.

Привіт, долар по 30?

Головне питання до Шевченка – що буде з курсом? Після заяв Смолія його наступника апріорі сприймають, як людину, яка може сприяти падінню національної валюти. Додав масла у вогонь і сам президент. Наприклад, Зеленський заявив, що курс гривні повинен відповідати тому, який закладений в держбюджеті на 2020 рік – 30 грн за долар.

Насправді падіння гривні ми спостерігаємо вже два тижні. З моменту відставки Смолія гривня подешевшала вже на 75 копійок щодо долара – з 26,88 грн за долар до 27,63 (ціна продажу 20 липня). Шевченко називає такі коливання нормальними і не бачить підстави для втручання в ситуацію на валютному ринку.

Експерти прогнозують, що за півроку курс дотягнеться до 30 грн за долар, як того і хотів Зеленський, але масового запуску друкарського верстата не буде.

— Швидше за все, курс гривні підтягнуть до планового, який вказаний в законі про бюджет, це десь на рівні 29-30 грн за долар. Може бути керована емісія, в обмежених масштабах. Для того, щоб стимулювати економіку, щоб трошки пожвавити кредитний ринок, – прогнозує Фесенко.

Девальвація дійсно може збільшити надходження до держбюджету від імпорту, а також від цього виграють експортери, які отримують валютну виручку. Але ось ті, хто отримує дохід у гривні, а таких в Україні абсолютна більшість, навпаки втратять.

У девальвації дуже зацікавлений і уряд, якому потрібно знайти кошти для фінансування величезного дефіциту держбюджету в майже 300 млрд грн.

— Ми побачимо і стандартну девальвацію, і звично високу інфляцію. Нацбанк буде вирішувати проблеми Мінфіну з бюджетом і президента з рейтингом, – констатує Фурса.

Сам Шевченко обіцяє зберігати незалежність НБУ, продовжувати співпрацю з міжнародними організаціями та розширювати кредитування бізнесу, через продовження зниження облікової ставки, і стимулювання банків. Останнє – пряме виконання програми чинної влади.

З амбітних завдань – Шевченко обіцяє за п’ять років перетворити Україну у фінансовий хаб:

— Я вірю, що за п’ять років Україна реально може стати регіональним фінансовим хабом, куди прагнутимуть вкладати довгострокові кошти інвестори з усього світу.

Але чи буде у нього ці п’ять років — велике питання. З огляду на традицію українських президентів з призначенням свого голови Нацбанку. З перших завдань Шевченко – розчищення правління НБУ від старих кадрів. В першу чергу, впливової заступниці голови Нацбанку Катерини Рожкової – ще однієї представниці команди Гонтаревої.

Показово, що на фото після представлення Зеленським нового голови в Нацбанку – немає жодного чинного члена правління НБУ. Всі вони приходили з попередньою владою і тепер, швидше за все, підуть. Так що мислити довгостроковими перспективами, поки в Україні, на жаль, не доводиться.

Валерій Літонинський