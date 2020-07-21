На Донбассе снова потери. В лечебном учреждении от полученных осколочных ранений скончался военный.
Сегодня его ранили в районе Павлополь Донецкой области.
К сожалению, спасти бойца не удалось.
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Командование ООС выразило соболезнования родным и близким погибшего воина.
По данным штаба, с начала суток 21 июля в результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще один ранен.
В районе села Шумы Донецкой области 20 июля тоже погиб военный.
При этом за последнюю неделю ВСУ ликвидировали на Донбассе не менее 11 боевиков, еще 14 ранены.
Источник: ООС