На Донбасі знову втрати. У лікувальному закладі від отриманих осколкових поранень помер військовий.
Сьогодні його поранили в районі Павлополя Донецької області.
На жаль, врятувати бійця не вдалося.
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Командування ООС висловило співчуття рідним та близьким загиблого воїна.
За даними штабу, з початку доби 21 липня внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, ще одного поранено.
У районі села Шуми Доноцької області 20 липня теж загинув військовий.
Водночас за останній тиждень ВСУ ліквідували на Донбасі щонайменше 11 бойовиків, ще 14 поранено.
Джерело: ООС