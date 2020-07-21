На Донбасі знову втрати. У лікувальному закладі від отриманих осколкових поранень помер військовий.

Сьогодні його поранили в районі Павлополя Донецької області.

На жаль, врятувати бійця не вдалося.

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Командування ООС висловило співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

За даними штабу, з початку доби 21 липня внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, ще одного поранено.

У районі села Шуми Доноцької області 20 липня теж загинув військовий.

Водночас за останній тиждень ВСУ ліквідували на Донбасі щонайменше 11 бойовиків, ще 14 поранено.

Джерело: ООС