Верховная Рада 21 июля голосами 288 нардепов приняла во втором чтении правительственный законопроект №3658, касающийся усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии.

Согласно принятым правкам, документ не предусматривает продление срока действия так называемых зеленых тарифов на два года при их сокращении и сохранении действующих условий работы для солнечных электростанций до 1 МВт.

Закон установлено снижение тарифов для солнечных электростанций на 15%, для ветровых – на 7,5% без пролонгации срока их действия.

Ко второму чтению документа также внесены существенные правки. Вводится понятие предприятий зеленой электрометаллургии. Это заводы, использующие электроэнергию для производства продукции в объеме не менее 50 тыс. тонн в год. Для них установят отдельный тариф на передачу электроэнергии, который не учитывает расходы оператора системы передачи на выплаты производителям по зеленому тарифу.

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В то же время Кабмин обязали закладывать в госбюджете расходы на финансовую поддержку Гарантированного покупателя для оплаты электрической энергии по зеленому тарифу в размере не менее 20% прогнозной выработки электроэнергии из альтернативных источников на соответствующий год.

Кому это выгодно

Только монополистам рынка, интересы которых лоббирует правительство Дениса Шмыгаля.

В Украине действительно одни из самых высоких тарифов на зеленую энергетику, которые давно пора снижать, но делать это нужно не за счет простых потребителей.

Чтобы компенсировать производителям экологически чистой энергетики зеленые тарифы, Энергоатом вынужден почти даром отдавать свою электроэнергию на оптовый рынок Гарантированному покупателю, который продает ее потребителям. В итоге прибыль, которая там формируется, создает убытки для государства, но гарантирует сверхприбыли олигархам.