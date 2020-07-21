Верховна Рада 21 липня голосами 288 нардепів ухвалила в другому читанні урядовий законопроект №3658, що стосується удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії.

Згідно з ухваленими правками, документ не передбачає продовження терміну дії так званих зелених тарифів на два роки за умови їх зменшення та збереження чинних умов роботи для сонячних електростанцій до 1 МВт.

Законом встановлено зниження тарифів для сонячних електростанцій на 15%, для вітрових – на 7,5% без пролонгації терміну їх дії.

До другого читання документа також внесені суттєві зміни. Вводиться поняття підприємств зеленої електрометалургії. Це заводи, які використовують електроенергію для виробництва продукції в обсязі не менше 50 тис. тонн на рік. Для них встановлять окремий тариф на передачу електроенергії, який не враховує витрати оператора системи передачі на виплати виробникам за зеленим тарифом.

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Водночас Кабмін зобов’язали закладати в держбюджеті видатки на фінансову підтримку Гарантованого покупця для оплати електричної енергії за зеленим тарифом у розмірі не менше 20% прогнозного вироблення електроенергії з альтернативних джерел на відповідний рік.

Кому це вигідно

Тільки монополістам ринку, інтереси яких лобіює уряд Дениса Шмигаля.

В Україні дійсно одні з найвищих тарифів на зелену енергетику, які давно пора знижувати, але робити це не за рахунок простих споживачів.

Щоб компенсувати виробникам екологічно чистої енергетики зелені тарифи, Енергоатом змушений майже задарма віддавати свою електроенергію на оптовий ринок Гарантованому покупцеві, який продає її споживачам. У підсумку, прибуток, який там формується, завдає збитків державі, але гарантує надприбутки олігархам.