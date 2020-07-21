21 июля для украинцев открыли границы 39 стран мира.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, на прошлой неделе было открыто для путешествий 26 стран, добавились еще 13.

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Однако Кулеба отметил, что не все страны разрешают свободный въезд. Он порекомендовал внимательно изучать информацию перед въездом в страну и узнавать все детали.

— Нужно соблюдать определенные правила, соответственно, руководствоваться решениями органов власти этих стран, и поэтому я прошу внимательно перед выездом проверять информацию об условиях въезда, размещенную на карте, — сказал Кулеба.

При соблюдении правил въехать можно теперь в такие страны:

Болгария;

Словения;

ОАЭ;

Ирландия;

Мальдивы;

Антигуа и Барбуда;

Эквадор;

Ямайка;

Камбоджа;

Коморские острова;

Пакистан;

Пуэрто-Рико.

С 15 июля границы открыли и Мальдивы. Для въезда не нужны будут медицинские справки. Также туристам не нужно будет предъявлять отрицательный тест на коронавирус. Самоизоляция также не будет обязательной.