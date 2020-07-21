21 липня для українців відкрили кордони 39 країн світу.

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, минулого тижня було відкрито для подорожей 26 країн, додалися ще 13.

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Однак Кулеба зазначив, що не всі країни дозволяють вільний в’їзд. Він порекомендував уважно вивчати інформацію перед в’їздом в країну і дізнаватися всі деталі.

– Потрібно дотримуватися певних правил, відповідно, керуватися рішеннями органів влади цих країн, і тому я прошу уважно перед виїздом перевіряти інформацію про умови в’їзду, розміщену на карті, – сказав Кулеба.

При дотриманні правил в’їхати можна тепер в такі країни:

Болгарія;

Словенія;

ОАЕ;

Ірландія;

Мальдіви;

Антигуа і Барбуда;

Еквадор;

Ямайка;

Камбоджа;

Коморські острови;

Пакистан;

Пуерто-Ріко.

З 15 липня кордони відкрили і Мальдіви. Для в’їзду не потрібні будуть медичні довідки. Також туристам не потрібно буде пред’являти негативний тест на коронавірус. Самоізоляція також не буде обов’язковою.