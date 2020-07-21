Если будут гарантии на берегу: Притула сказал, пойдет ли в мэры Киева - видео

Украинский ведущий и волонтер Сергей Притула признался, что не потерял интереса к политике после того, как прошел в парламент на последних выборах.

— Мне очень интересно наблюдать за теми процессами, которые происходят в политической среде, и я хочу в какой-то момент стать ее частью, — рассказал он Фактам ICTV.

Притула и Голос

Притула до сих пор активно участвует в жизни партии Голос, в которой с прошлого года является членом политсовета.

— Несмотря на то, что не попал в Раду и не являюсь частым гостем физически на заседаниях политсовета Голоса, с новым председателем партии Кирой Рудик мы всегда на максимально короткой дистанции, едва ли не каждый день общаемся. Там, где есть возможность подставить плечо, я это сделаю, — сказал волонтер.

Меняет ли людей политика

Притула убежден, что большая политика не смогла бы его сильно изменить в худшую сторону.

— Если говорят, что какой-то хороший человек пришел в парламент и стал после этого гавн**, то я вас огорчу — скорее всего, на 99%, этот человек был гавн** и до попадания в Раду, — сказал он.

О грязи в политике

Ведущий согласился с тем, что в политике необходимо вести тяжелую борьбу против информационных атак. Притула рассказал, что на него регулярно выливают грязь в массмедиа и сети, с которой ему помогают бороться подписчики.

— 900 тыс. подписчиков в Facebook — это уже маленькое массмедиа. Я готов противостоять этому. Понимаю, что ресурсы не равны. Когда заходит ботоферма, я даже ничего не пишу, мои подписчики самостоятельно забивают этого человека хейтом, — рассказал волонтер.

Пойдет ли Притула в мэры

Притула рассматривает вариант того, чтобы начать политическую карьеру, например, с победы на выборах мэра Киева.

— Мы обсуждали с руководителем партии Голос мэрскую кампанию. Но для того, чтобы я сказал свое окончательное да, мне нужно несколько вещей, которые должны быть гарантированы на берегу, именно теми людьми, с которым я общаюсь в политической сфере. Если я почувствую, что у меня есть на кого опереться, я знаю на кого, тогда это может быть вероятным, — сказал волонтер.

Притула не прошел в Раду в 2019

8 июня Притула заявил, что пойдет на парламентские выборы в списке партии музыканта Святослава Вакарчука Голос под номером 30.

Как известно, партия Голос финишировала на выборах с результатом 5,84%, что позволило ей провести в Верховную Раду 17 своих членов по партийным спискам.