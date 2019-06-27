Сергей Притула идет в народные депутаты от списка партии Голос. Известный телеведущий рассказал в интервью, почему пошел в список политсилы Святослава Вакарчука и почему отказался быть в первой десятке.

Сергей Притула идет от Голоса кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Известный юморист, шоумен и телеведущий в интервью Викнам на СТБ рассказал о звонке Святослава Вакарчука с предложение войти в список политсилы и почему он выбрал 30-й номер, когда ему предлагали первую десятку.

Зачем Притула идет в политику

Меня не устраивает многое из того, что было, и многое, что может произойти в связи со сменой власти в стране. Я никогда не отвергал возможности пойти в политику, мне это всегда было интересно.

Я хочу быть полезным людям в нашей стране. Я хочу сделать все, чтобы меня на старости совесть не грызла, что в какой-то момент, когда я мог присоединиться к переменам к лучшему, я этого не сделал.

Как Притула попал в список Голоса

Это произошло очень просто, это произошло путем звонка Святослава Вакарчука.

Почему Притула выбрал команду Святослава Вакарчука

Слуга народа может иметь большинство без всякой коалиции, поэтому поход партии Голос в парламент мне кажется сейчас очень оправданным. Как минимум для того, чтобы мы были альтернативной силой для голосования на выборах для тех людей, которые разочарованы действиями предыдущего президента и его команды у власти, тех, кто голосовал за Владимира Зеленского от безысходности, не имея другой альтернативы на президентских выборах.

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Почему Притула выбрал 30-й номер в списке

Во-первых, я реально считаю его проходным. Тысячи людей мне последний год писали, что я должен идти в политику, я готов идти, но только от моего желания много не зависит, если вы хотите меня там видеть, пожалуйста, придите и проголосуйте, чтобы я туда попал, и, если вы доверяете мне и хотите, чтобы я там был, то, пожалуйста, позвольте мне пройти туда не одному, а с командой людей, с которыми я смогу там что-то решать.

Во-вторых, я говорю о двойной мотивации, если бы я зашел в первую десятку, я бы, наверное, немножко расслабился.

Какой Притула видит зарплату нардепа

20 или 30 тыс. гривен. Учитывая средний уровень зарплаты по Украине, конечно, это очень высокая зарплата. Когда у народного депутата стоит вопрос проголосовать за какой-то законопроект или нет, и ему дают одноразовую благодарность в размере шестилетней зарплаты, мне кажется, что это очень соблазнительно. Поэтому, конечно, я за приход в парламент людей, которые являются финансово обеспеченными. Но, к сожалению, в Украине для широких масс избирателей честный народный депутат должен быть бедным, но честным.

Притула о возможной коалиции Голоса и Слуги народа

Конечно, президенту для того, чтобы лучше выполнять свои обязанности, нужно иметь большинство в парламенте, без него никак. Но с другой стороны, если, например, Слуга народа не сможет самостоятельно сформировать коалицию и будет нуждаться в поддержке какой-то другой политической силы, тогда мы будем заходить в какой-то очень долгий процесс переговоров.

Напомним, ранее Притула записал видеообращение, в котором сообщил о походе на парламентские выборы в партии Голос.

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