Заложница луцкого террориста Максима Кривоша Руслана, которая оказалась в захваченном автобусе вместе с 15-летним сыном, рассказала о подробностях произошедшего.

По словам женщины, она с ребенком могла и не оказаться там, потому что направлялись они на другой автобус, но не успели.

Заложников Максим Кривош рассадил по одному под окнами. Первые выстрелы прозвучали в 9.20. Огонь он открыл, потому что считал, что правоохранители не воспринимают его намерения серьезно.

— А потом он бросил гранату, но нам сказал, что она не взорвется, — рассказала Руслана.

Во время стрельбы у большинства началась паника, люди плакали.

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По словам Русланы, тогда она и решила начать разговор с террористом.

— Когда я его спросила, можно мы с сыном поменяемся местами, потому что он ближе к сумке со взрывчаткой, и он сказал можно. Я поняла, что с ним можно контактировать, — рассказала заложница террориста.

После этого Кривош приказал водителю ехать на Театральную площадь.

Также женщина рассказала, что больше всего волновалась за сына. Поэтому предупредила, чтобы парень если что ложился на колени, а она смогла бы его прикрыть.

— Понимала, что это вряд ли спасет. Очень близко была взрывчатка, — вспоминает она.

Кривош пил успокоительные таблетки и Барбовал, он сидел возле мужа беременной на четвертом месяце женщины. Возле них были гранаты.

Затем террорист позволил Руслане связаться со старшим сыном, чтобы тот передал журналистам его требования.

— Был такой переломный момент и ему сказали, что его требования невозможно выполнить. Мы слышали, что ему это сказали. И он говорит: я прошу немного, хотя бы начать с президента. Тогда я снова начала с ним говорить. Нам было сложно это воспринять: казалось, что никто ничего не делает, — отмечает женщина.

Когда его требования начали выполнять, то Кривош освободил первых заложников.

По словам женщины, в автобусе все время кто-то плакал, было жарко, одной из пассажирок стало плохо.

Руслана разом із 15-річним сином опинилась серед заручників, яких 21 липня у Луцьку захопив Максим Кривош. Жінка розповіла Суспільному про свої відчуття протягом майже 13 годин перебування в автобусі Опубликовано Суспільне Новини Среда, 22 июля 2020 г.

Луцкий террорист

21 июля около 10.00 в полицию поступило сообщение о захвате автобуса в Луцке. В автобусе находились 13 человек, которых злоумышленник взял в заложники.

Он сделал два выстрела в сторону правоохранителей, после чего выбросил из окна автобуса гранату.

Мужчину, который угрожал взорвать автобус, зовут Максим Кривош.

Он говорил, что освободит людей, если топ-чиновники, религиозные деятели и олигархи выполнят его требование.

Одно из его требований выполнил Владимир Зеленский, опубликовав видео со словами Фильм Земляне 2005 года. Смотреть всем. Также президент провел телефонный разговор с террористом.

После этого Кривошей выпустил трех заложников из автобуса.

Около 22.00, через 13 часов после захвата автобуса, правоохранители штурмовали его. Злоумышленника задержали, всех заложников освободили.

Источник: Суспільне. Волинь