Заручниця луцького терориста Максима Кривоша волинянка Руслана, яка опинилася у захопленому автобусі разом з 15-річним сином, розповіла про подробиці події.
За словами жінки, вона з дитиною могла і не опинитися там, бо прямували вони на інший автобусу, але не встигли.
Заручників Максим Кривош розсадив по одному під вікнами. Перші постріли пролунали о 9.20. Вогонь він відкрив, бо вважав, що правоохоронці не сприймають його наміри серйозно.
– А потім він кинув гранату, але нам сказав, що вона не вибухне, – розповіла Руслана.
Під час стрілянини у більшості почалася паніка, люди плакали.
За словами Руслани, тоді вона і вирішила почати розмову з нападником.
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– Коли я його спитала, чи можна ми з сином поміняємось місцями, бо він ближче до сумки з вибухівкою, і він сказав Можна. Я зрозуміла, що з ним можна контактувати, – розповіла заручниця терориста.
Після цього Кривош наказав водію їхати на Театральний майдан.
Також жінка розповіла, що найбільше хвилювалася за сина. Тому попередила, аби хлопець як що-що лягав на коліна, а вона змогла б його прикрити.
– Розуміла, що це навряд нас спасе. Дуже близько була вибухівка, – згадує вона.
Кривош пив заспокійливі таблетки й Барбовал, він сидів біля чоловіка вагітної на четвертому місяці жінки. Біля них були гранати.
Потім терорист дозволив Руслані зв’язатися зі старшим сином, аби той передав журналістам його вимоги.
– Був такий переломний момент і йому сказали, що його вимоги неможливо виконати. Ми чули, що йому це сказали. І він каже: я ж прошу небагато, хоча б почати з президента. Тоді я знов почала з ним говорити. Нам було складно це сприйняти: здавалось, що ніхто нічого не робить, – зазначає жінка.
Коли його вимоги почали виконувати, то Кривош звільнив перших заручників.
За словами жінки, в автобусі весь час хтось плакав, було спекотно, одній з пасажирок стало зле.
Руслана разом із 15-річним сином опинилась серед заручників, яких 21 липня у Луцьку захопив Максим Кривош. Жінка розповіла Суспільному про свої відчуття протягом майже 13 годин перебування в автобусі
Опубликовано Суспільне Новини Среда, 22 июля 2020 г.
Луцький терорист
21 липня близько 10.00 до поліції надійшло повідомлення про захоплення автобуса в Луцьку. В Автобусі перебувало 13 людей, який зловмисник взяв у заручники.
Він зробив два постріли у бік правоохоронців, після чого викинув з вікна автобуса гранату.
Чоловіка, який погрожував підірвати автобус, звати Максим Кривош.
Він казав, що звільнить людей, якщо топ-чиновники, релігійні діячі та олігархи виконають його вимогу.
Одну з його вимог виконав Володимир Зеленський, опублікувавши відео зі словами Фільм Земляни 2005 року. Дивитися всім. Також президент провів телефонну розмову з терористом.
Після цього Кривош випустив трьох заручників з автобуса.
Близько 22.00, через 13 годин після захоплення автобуса, правоохоронці штурмували його. Зловмисника затримали, усіх заручників звільнили.
Джерело: Суспільне. Волинь