Заручниця луцького терориста Максима Кривоша волинянка Руслана, яка опинилася у захопленому автобусі разом з 15-річним сином, розповіла про подробиці події.

За словами жінки, вона з дитиною могла і не опинитися там, бо прямували вони на інший автобусу, але не встигли.

Заручників Максим Кривош розсадив по одному під вікнами. Перші постріли пролунали о 9.20. Вогонь він відкрив, бо вважав, що правоохоронці не сприймають його наміри серйозно.

– А потім він кинув гранату, але нам сказав, що вона не вибухне, – розповіла Руслана.

Під час стрілянини у більшості почалася паніка, люди плакали.

За словами Руслани, тоді вона і вирішила почати розмову з нападником.

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– Коли я його спитала, чи можна ми з сином поміняємось місцями, бо він ближче до сумки з вибухівкою, і він сказав Можна. Я зрозуміла, що з ним можна контактувати, – розповіла заручниця терориста.

Після цього Кривош наказав водію їхати на Театральний майдан.

Також жінка розповіла, що найбільше хвилювалася за сина. Тому попередила, аби хлопець як що-що лягав на коліна, а вона змогла б його прикрити.

– Розуміла, що це навряд нас спасе. Дуже близько була вибухівка, – згадує вона.

Кривош пив заспокійливі таблетки й Барбовал, він сидів біля чоловіка вагітної на четвертому місяці жінки. Біля них були гранати.

Потім терорист дозволив Руслані зв’язатися зі старшим сином, аби той передав журналістам його вимоги.

– Був такий переломний момент і йому сказали, що його вимоги неможливо виконати. Ми чули, що йому це сказали. І він каже: я ж прошу небагато, хоча б почати з президента. Тоді я знов почала з ним говорити. Нам було складно це сприйняти: здавалось, що ніхто нічого не робить, – зазначає жінка.

Коли його вимоги почали виконувати, то Кривош звільнив перших заручників.

За словами жінки, в автобусі весь час хтось плакав, було спекотно, одній з пасажирок стало зле.

Руслана разом із 15-річним сином опинилась серед заручників, яких 21 липня у Луцьку захопив Максим Кривош. Жінка розповіла Суспільному про свої відчуття протягом майже 13 годин перебування в автобусі Опубликовано Суспільне Новини Среда, 22 июля 2020 г.

Луцький терорист

21 липня близько 10.00 до поліції надійшло повідомлення про захоплення автобуса в Луцьку. В Автобусі перебувало 13 людей, який зловмисник взяв у заручники.

Він зробив два постріли у бік правоохоронців, після чого викинув з вікна автобуса гранату.

Чоловіка, який погрожував підірвати автобус, звати Максим Кривош.

Він казав, що звільнить людей, якщо топ-чиновники, релігійні діячі та олігархи виконають його вимогу.

Одну з його вимог виконав Володимир Зеленський, опублікувавши відео зі словами Фільм Земляни 2005 року. Дивитися всім. Також президент провів телефонну розмову з терористом.

Після цього Кривош випустив трьох заручників з автобуса.

Близько 22.00, через 13 годин після захоплення автобуса, правоохоронці штурмували його. Зловмисника затримали, усіх заручників звільнили.

Джерело: Суспільне. Волинь