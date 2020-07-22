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Факты / Украина / Політика

Украина с 1 августа открывает безвиз для граждан шести стран — список

Начиная с 1 августа, Украина устанавливает безвизовый режим для граждан шести государств, в частности Аравийского полуострова.

Соответствующий указ №289 подписал президент Владимир Зеленский.

Как говорится в документе, безвиз необходим для развития и практической реализации партнерских принципов между странами.

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В списке государств:

  • Австралия;
  • Новая Зеландия;
  • Королевство Бахрейн;
  • Кувейт;
  • Султанат Оман;
  • Королевство Саудовская Аравия.

Граждане стран из списка смогут посещать и путешествовать по Украине, если срок их пребывания в стране не превышает 90 дней в течение 180 дней.

О возможной отмене виз для иностранных туристов Владимир Зеленский заявлял еще в начале июня во время рабочей поездки в Хмельницкую область.

Тогда президент отметил, что Украина должна либерализовать визовую политику, ведь именно так нужно конкурировать за туриста.

Также Зеленский подчеркнул, что фактор пандемии коронавируса открыл новые возможности для туризма.

Источник: Офис президента

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