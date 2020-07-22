Начиная с 1 августа, Украина устанавливает безвизовый режим для граждан шести государств, в частности Аравийского полуострова.

Соответствующий указ №289 подписал президент Владимир Зеленский.

Как говорится в документе, безвиз необходим для развития и практической реализации партнерских принципов между странами.

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В списке государств:

Австралия;

Новая Зеландия;

Королевство Бахрейн;

Кувейт;

Султанат Оман;

Королевство Саудовская Аравия.

Граждане стран из списка смогут посещать и путешествовать по Украине, если срок их пребывания в стране не превышает 90 дней в течение 180 дней.

О возможной отмене виз для иностранных туристов Владимир Зеленский заявлял еще в начале июня во время рабочей поездки в Хмельницкую область.

Тогда президент отметил, что Украина должна либерализовать визовую политику, ведь именно так нужно конкурировать за туриста.

Также Зеленский подчеркнул, что фактор пандемии коронавируса открыл новые возможности для туризма.