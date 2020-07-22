Починаючи з 1 серпня, Україна встановлює безвізовий режим для громадян шести держав, зокрема Аравійського півострова.

Відповідний указ №289 підписав президент Володимир Зеленський.

Як йдеться у документі, безвіз необхідний для розвитку та практичної реалізації партнерських принципів між країнами.

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У списку держав:

Австралія;

Нова Зеландія;

Королівство Бахрейн;

Кувейт;

Султанат Оман;

Королівство Саудівська Аравія.

Громадяни країн зі списку зможуть відвідувати та подорожувати Україною, якщо термін їх перебування в країні не перевищує 90 днів протягом 180 днів.

Про можливе скасування візи для іноземних туристів Володимир Зеленський заявляв ще на початку червня під час робочої поїздки на Хмельниччину.

Тоді президент зауважив, що Україна повинна лібералізувати візову політику, адже саме так потрібно конкурувати за туриста.

Також Зеленський підкреслив, що фактор пандемії коронавірусу відкрив нові можливості для внутрішнього туризму.