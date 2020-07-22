Украинский шоумен и ведущий Сергей Притула с начала войны помогает украинским военным. Он неоднократно ездил в зону АТО и ООС и собирает средства для украинской армии.

Последний раз Сергей был на передовой две недели назад. В интервью Фактам ICTV он рассказал о своих наблюдениях в зоне проведения боевых действий и о своем волонтерском опыте.

— Там ОБСЕ ничего не может контролировать. Наших постоянно вяжут по рукам и ногам. Более того, непрозрачно намекают, что огонь открывать не надо.

Например, три дня наша разведка замечает скопление сил противника, видит, что враг подгоняет минометные батареи и тд.

Разведка докладывает, и говорит, что надо давать отпор, потому что через несколько дней ​​достанется нашей армии, надо действовать на опережение. А в ответ слышит, что нельзя. И уже через несколько дней боевики накрывают наши позиции.

— Такие вещи, конечно, ребят смущают, но я не скажу, что что-то не так с боевым духом.

Украинские военные никак не настроены на поражение.

Потери противника

Сергею всегда хотелось, чтобы наши представители ООС, когда рассказывают о состоянии дел, говорили еще и о потерях и ранениях оккупантов, благодаря огню в ответ.

— Мне кажется, это было бы правильно, каждый день указывать не только наши потери, но и потери той стороны, ведь у некоторых людей может сложиться впечатление, что нас каждый день убивают, а мы ничего не можем сделать в ответ. Я бы хотел, чтобы наша армия выглядела не как мальчики, в которых каждый день стреляют. На самом деле, положение дел на той стороне гораздо хуже, чем у нас.

По поводу командования, считает Притула, за годы войны у нас сформировалась хорошая плеяда офицеров и командиров. Это военные, которых не стоит недооценивать.

Ротация кадров

По наблюдениям Сергея Притулы, со времен горячей фазы войны — 2014-2015 годов — произошла значительная ротация кадров.

— Когда я приезжаю в те подразделения, которым я помогаю еще с 2014 года, я вижу там только 20-30% людей, с которыми пересекался 5 лет назад.

Те, кого мобилизовали в начале войны, уже ушли в дембель, а штат наполняется контрактниками. Укомплектация или недоукомплектация подразделений — это уже третий вопрос.

Допуск волонтеров в ООС

Несколько лет назад один волонтер предложил сделать государственный реестр волонтеров, а те, кто в него не входит, не смогут попасть к бойцам.

— Тогда волонтерское движение “посоветовало” тому волонтеру не заниматься больше такими вещами.

В 2014-2015 годах была сложная непонятная ситуация, и приходилось отвлекаться от непосредственной помощи войскам, на то, чтобы “разруливать” какие-то вопросы.

— Не пускают ли сейчас волонтеров? Я не слышал о таких случаях, возможно, потому, что люди, с которыми я общался, работают там еще с 2014 года: с авторитетом, с доверием и с наработанной логистикой. Поэтому таких проблем нет.

Сергей Притула также добавил, что недавно, после шести лет волонтерства, подал документы в госреестр, потому что когда люди со всего мира сбрасывают деньги, налоги приходится платить только одному лицу.

Пойдет ли Притула в мэры

Сергей Притула в интервью также рассказал, что рассматривает вариант того, чтобы начать политическую карьеру, например, с победы на выборах мэра Киева.

Такую возможность он обсуждал с руководителем партии Голос.

Фото: Сергей Притула