Український шоумен та ведучий Сергій Притула від початку війни допомагає українським військовим. Він неодноразово їздив в зону АТО та ООС і збирає кошти для української армії.

Останній раз Сергій був на передовій два тижні тому. В інтерв’ю Фактам ICTV він розповів про свої спостереження в зоні проведення бойових дій та свій волонтерський досвід.

– Там ОБСЄ нічого не може контролювати. Наших постійно в’яжуть по руках і ногах. Ба більше, непрозоро натякають, що вогонь у відповідь відкривати не треба.

Наприклад, три дні наша розвідка помічає накопичення сил противника, бачить, що ворог підганяє мінометні батареї і тд.

Розвідка доповідає, і каже, що треба давати відсіч, бо з дня на день дістанеться нашій армії, треба діяти на випередження. А у відповідь чує, що не можна. І вже через кілька днів бойовики накривають наші позиції.

– Такі речі, звичайно, хлопців бентежать, але я не скажу, що щось не так з бойовим духом.

Українські військові жодним чином не налаштовані на поразку.

Втрати противника

Сергію завжди хотілось, щоб наші речники ООС, коли розповідають про стан справ, говорили ще й про втрати та поранення окупантів, завдяки вогню у відповідь.

– Мені здається, це було б правильно, кожного дня вказувати не лише наші втрати, а й втрати тієї сторони, адже у деяких людей може скластись враження, що нас кожного дня вбивають, а ми нічого не можемо зробити у відповідь. Я б хотів, щоб наша армія мала вигляд, не як хлопчики, у яких щодня стріляють. Насправді, стан справ на тій стороні набагато гірший, ніж у нас.

Щодо командування, вважає Притула, за роки війни у нас сформувалась хороша плеяда офіцерів та командирів. Це військові, яких не варто недооцінювати.

Ротація кадрів

За спостереженнями Сергія Притули, з часів гарячої фази війни – 2014-2015 років – відбулася значна ротація кадрів.

– Коли я приїжджаю у ті підрозділи, яким я допомагаю ще з 2014 року, я бачу там лише 20-30% людей, з якими перетинався 5 років тому.

Ті, кого мобілізували на початку війни, вже пішли у дембель, а штат наповнюється контрактниками. Укомплектація чи недоукомплектація підрозділів – це вже третє питання.

Допуск волонтерів в ООС

Кілька років тому один волонтер запропонував зробити державний реєстр волонтерів, а ті, хто до нього не входить, не зможуть потрапити до бійців.

– Тоді волонтерський рух “порадив” тому волонтеру не займатися більше такими речами.

У 2014-2015 роках була складна незрозуміла ситуація, і доводилось відволікатись від безпосередньої допомоги військам, на те, щоб “розрулювати” якісь питання.

– Чи не пускають зараз волонтерів? Я не чув про такі випадки, можливо, тому, що люди, з якими я спілкувався, працюють там ще з 2014 року: з авторитетом, з довірою та з напрацьованою логістикою. Тому таких проблем немає.

Сергій Притула також додав, що нещодавно, після шести років волонтерства, подав документи у держреєстр, бо коли люди з усього світу скидають гроші, податки доводиться платити лише одній особі.

Чи піде Притула в мери

Сергій Притула в інтерв’ю також розповів, розглядає варіант того, щоб розпочати політичну кар’єру, наприклад, з перемоги на виборах мера Києва.

Таку можливість він обговорював з керівником партії Голос.

Фото: Сергій Притула