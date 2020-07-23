Кличко призвал Нацполицию и СБУ усилить меры безопасности в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Национальную полицию и Службу безопасности Украины усилить меры безопасности в столице.

По его словам, безопасность в городе является важнейшей задачей из-за событий последних дней.

Читайте: Захват заложника в Полтаве: едет ли преступник в Киев и где он может находиться (КАРТА)

— У нас ежедневно появляются сообщения о десятках минирований. И не все, к сожалению, оказываются ложными. Ситуацию в стране и городе пытаются дестабилизировать и посеять панику среди людей. Я обращаюсь к правоохранительным органам, в частности к СБУ и полиции, с просьбой усилить меры безопасности, — отметил Кличко.

Также он добавил, что в Киеве должны усилить патрулирование, обеспечить порядок и проводить более эффективную работу по выявлению и предупреждению возможных угроз.

Сообщения о минировании

В Киеве в последнее время участились сообщения о минировании. Сегодня утром перекрыли улицу Киото. Люди заметили на остановке пакет, который вызвал у них подозрение. По данным полиции, взрывчатки там не нашли.

Вчера, 22 июля, правоохранители оцепили площадь Космонавтов из-за подозрительного чемодана. После проверки было выявлено, что опасности он не несет. Также в этот день в полицию поступило сообщение о минировании станции метро Вокзальная. Полицейские эвакуировали людей и проводили проверку.

Кроме того, несколько дней назад было сообщено о минировании станции метро Минская, где работники полиции нашли два взрывных устройства, которые были расположены недалеко от входа в подземку и рынка Минский.

На станции метро Шулявская 17 июля в результате взрыва мусорного бака пострадал один человек.