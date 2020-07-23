Кличко закликав Нацполіцію і СБУ посилити заходи безпеки у Києві

Мер Києва Віталій Кличко закликав Національну поліцію та Службу безпеки України посилити заходи безпеки у столиці.

За його словами, безпека у місті є найважливішим завданням через події останніх днів.

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– У нас щодня з’являються повідомлення про десятки замінувань. І не усі, на жаль, виявляються хибними. Ситуацію у країні та місті намагаються дестабілізувати та посіяти паніку серед людей. Я звертаюсь до правоохоронних органів, зокрема до СБУ та поліції, з проханням посилити заходи безпеки, – зазначив Кличко.

Також він додав, що у Києві мають посилити патрулювання, забезпечити порядок та проводити більш ефективну роботу щодо виявлення та попередження можливих загроз.

Повідомлення про мінування

У Києві останнім часом почастішали повідомлення про мінування. Сьогодні вранці перекрили вулицю Кіото. Люди помітили на зупинці пакет, який викликав у них підозру. За даними поліції, вибухівки там не знайщли.

Вчора, 22 липня, правоохоронці оточили площу Космонавтів через підозрілу валізу. Після перевірки було виявлено, що небезпеки вона не несе. Також цього дня до поліції надійшло повідомлення про мінування станції метро Вокзальна. Поліцейські евакуювали людей і проводили перевірку.

Окрім того, декілька днів тому було повідомлено про замінування станції метро Мінська, де працівники поліції знайшли два вибухових пристрої, які були розміщені неподалік від входу до підземки та ринку Мінський.

На станції метро Шулявська 17 липня внаслідок вибуху сміттєвого баку постраждала одна людина.