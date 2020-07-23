Драгоценности, часы и швейцарский счет: декларация главы НБУ Шевченко
Новоизбранный глава Национального банка Украины Кирилл Тимошенко исправил свою декларацию и внес туда существенные изменения в имущественном состоянии.
Недвижимость главы НБУ
Бывший глава Укргазбанка, который 16 июля возглавил НБУ задекларировал два паркоместа и три квартиры в Киеве площадью 72 м², 280 м² и 304 м².
В Заборье Киевской области семья Шевченко использует два земельных участка площадью 308 м² и 2,5 тыс. м², а также домовладения площадью 280 м².
На жену зарегистрирована земельный участок в Феодосии площадью 1,2 тыс. м².
Ценное движимое имущество
Чиновник задекларировал три единицы драгоценных наручных часов Audemar Piguet, двое часов Rolex и по одну CHOPARD и BREGUET — все это принадлежит жене Юлии. Сам же Шевченко владеет тремя часами BREGUET.
Жена также обладает целым рядом ценных украшений, сумок и двумя брендовыми шубами.
Машины Кирилла Шевченко
Глава НБУ обладает такими транспортными средствами:
- Peugeot Partner 2016 года;
- Mercedes-Benz G 500 2012 года;
- Land Rover Range Rover 2013 года;
- Катер Super Air Nautique G23;
- Квадроцикл OUTLADER MAX LTD 1000R.
Ценные бумаги
Семья Шевченко владеет 400 облигациями Ощадбанка. Ценные бумаги обошлись семье в 9 474 480 грн, однако в 2019 году пара получила 682 496 грн дивидендов по этим облигациям.
Доходы и подарки
Семья Шевченко получила проценты от швейцарского банка Lombard Odier and Co LTD в размере 1 305 350 грн и австрийской страховой компании UNIQA Austria — 11 199 грн.
Чиновник в 2019 году получил 14,5 млн грн зарплаты в должности председателя правления Укргазбанка. Его жена — почти 90 тыс. грн зарплаты в страховой компании Универсальный Полис.
На счетах в Банке Шевченко имеет более 850 тыс. грн и более 165 тыс. евро.
Назначение Кирилла Шевченко главой НБУ
После ухода Якова Смолия с должности главы Нацбанка новый руководителем структуры стал Кирилл Шевченко.
Его кандидатуру выдвинул президент Украины Владимир Зеленский. Верховная Рада 332 голосами поддержала эту кадровую инициативу.
Шевченко раньше работал топ-менеджером Укргазбанка и возглавлял Государственное ипотечное учреждение Кабмина Украины.
В МВФ позитивно отреагировали на назначение нового главы НБУ и пожелали ему удачи.