Декларація Кирила Шевченка 2020 - що задекларовано

Новообраний глава Національного банку України Кирило Тимошенко виправив свою декларацію та вніс туди суттєві зміни у майновому стані.

Нерухомість глави НБУ

Колишній глава Укргазбанку, який 16 липня очолив НБУ задекларував два паркомісця та три квартири у Києві площею 72 м², 280 м² та 304 м².

У Забір’ї Київської області сім’я Шевченків використовує дві земельні ділянки площею 308 м² та 2,5 тис. м², а також домоволодіння площею 280 м².

На дружину зареєстрована земельна ділянка у Феодосії площею 1,2 тис. м².

Цінне рухоме майно

Чиновник задекларував три дорогоцінні наручні годинники Audemar Piguet, два годинники Rolex та по одиному CHOPARD і BREGUET – усе це належить дружині Юлії. Сам же Шевченко володіє трьома годинниками BREGUET .

Дружина також володіє цілою низкою коштовних прикрас, сумок та двома брендовими шубами.

Машини Кирила Шевченка

Глава НБУ володіє такими транспортними засобами:

Peugeot Partner 2016 року;

Mercedes-Benz G 500 2012 року;

Land Rover Range Rover 2013 року;

Катер Super Air Nautique G23;

квадроцикл OUTLADER MAX LTD 1000R.

Цінні папери

Родина Шевченків володіє 400 облігаціями Ощадбанку. Цінні папери обійшлися сім’ї в 9 474 480 грн, однак у 2019 році родина отримала 682 496 грн дивідендів за цими облігаціями.

Доходи та подарунки

Сім’я Шевченко отримала відсотки від швейцарського банку Lombard Odier and Co LTD в розмірі 1 305 350 грн і австрійської страхової компанії UNIQA Austria — 11 199 грн.

Чиновник у 2019 році отримав 14,5 млн грн зарплати на посаді голови правління Укргазбанку. Його дружина — майже 90 тис. грн зарплати у страховій компанії Універсальний Поліс.

На рахунках в Укргазбанку Шевченко має більше 850 тис. грн та більше 165 тис. євро.

Призначення Кирила Шевченка головою НБУ

Після звільнення Якова Смолія з посади глави Нацбанку новий керівником структури став Кирило Шевченко.

Його кандидатуру висунув президент України Володимир Зеленський. Верховна Рада 332 голосами підтримала цю кадрову ініціативу.

Шевченко раніше працював топ-менеджером Укргазбанку і очолював Державну іпотечну установу Кабміну України.

У МВФ позитивно відреагували на призначення нового глави НБУ і побажали йому успіхів.