Полное прекращение огня на Донбассе: в ОБСЕ назвали условия

Специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Хайди Грау рассказала подробности перемирия, которое вводят на Донбассе.

Она также перечислила мероприятия по усилению режима прекращения огня.

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Они должны быть введены в действие с 00.01 27 июля 2020 года.

Мероприятия предусматривают:

запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия;

запрет на открытие огня, включая снайперский;

запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и ​​их окрестностях;

эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня;

создание и задействование координационного механизма реагирования на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК в действующем составе

ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства. Об издании таких приказов нужно сообщать ТКГ;

вышеупомянутые меры не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе секретными.

— Под наступательными действиями следует понимать любые попытки изменить позиционное размещение войск, которое сложилось на момент принятия данного заявления. Или любое перемещение вооруженных лиц в сторону противника, — поясняется в заявлении Грау.

Перемирие на Донбассе

22 июля на заседании Трехсторонней контактной группы договорились о полном прекращении огня на Донбассе.

В рамках гуманитарной группы украинская сторона передала списки лиц на взаимном освобождении и ожидает то же от другой стороны.

В Украине надеются, что в случае выполнения этих условий и обмена, состоится встреча в нормандском формате.