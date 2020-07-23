Повне припинення вогню на Донбасі: в ОБСЄ назвали умови

Спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронньої контактній групі (ТКГ) посол Хайді Грау розповіла подробиці перемир’я, яке вводять на Донбасі.

Вона також перерахувала заходи щодо посилення режиму припинення вогню.

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Вони повинні бути введень в дію з 00.01 27 липня 2020 року.

Заходи передбачають:

заборону на наступальні і розвідувально-диверсійні дії;

заборону на відкриття вогню, включаючи снайперський;

заборону на розміщення важкого озброєння в населених пунктах та їх околицях;

ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню;

створення і задіяння координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння СЦКК в чинному складі

у відповідь вогонь у разі наступальних дій допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва. Про видання таких наказів потрібно повідомляти ТКГ;

вищезгадані заходи не можуть бути повністю або частково дезавуйовані ніякими іншими наказами, в тому числі секретними.

– Під наступальними діями слід розуміти будь-які спроби змінити позиційне розміщення військ, яке склалося на момент прийняття даної заяви. Або будь-яке просування або переміщення озброєних осіб у бік противника, – пояснюється в заяві Грау.

ОБСЄ сприятиме і надавати підтримку сторонам у виконанні цих заходів

Перемир’я на Донбасі

22 липня на засіданні Тристоронньої контактної групи домовилися про повне припинення вогню на Донбасі.

У межах гуманітарної групи українська сторона передала списки осіб на взаємне звільнення та очікує на те саме від іншої сторони.

В Україні сподіваються, що у разі виконання цих умов та обміну, відбудеться зустріч у нормандському форматі.